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Безсимптомних носіїв коронавірусу можна виявити лише на загальнонаціональному тестуванні – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Люди, які не знають, що хворі на коронавірусну хворобу COVID-19 – продовжують інфікувати інших. Виявити безсимптомних носіїв, щоб зупинити розповсюдження хвороби, можливо у межах загальнонаціонального тестування на коронавірус. Про це УНН розповів політолог Владислав Дзівідзінський.

"Сама ідея є в цілому позитивною. Адже загальнонаціональне тестування вже проходили певний ряд країн, з метою зупинити розповсюдження хвороби тими, хто хворіє безсимптомно. Ті, які не бачать ознак хвороби, але є її переносниками і заражають інших людей. Мотивуючись цим, таке запропонував ще Дональд Трамп навесні цього року. Також цей досвід пройшла Словаччина. Частина наших політиків, зокрема, навіть і опозиційних теж - пропонували цей досвід повторити", - зазначив політолог.

За словами Дзівідзінського, гроші з "антиковідного" фонду потрібно було використати саме для масового скринінгу населення із "червоної" карантинної зони.

"Зважаючи на те, що було виділено 2,3 млрд доларів саме на такі потреби... Логічно було б розпочати саме із регіонів "червоної" зони, аби найпроблемніші регіони взяти під контроль із точки зору розповсюдження цієї проблеми", - впевнений він.

На його думку, приклад Словаччини із національним тестуванням є дуже показовим. Багато країн вивчають її досвід. Україна теж наразі розглядає таку можливість. Дзівідзінський підкреслив, що для масового скринінгу у МОЗ пропонують використовувати українські ІФА-тести на антиген для виявлення безсимптомних носіїв.

Нагадаємо, у Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному загальнонаціональному тестуванні на коронавірус.

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