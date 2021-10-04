"Бенфіка" Яремчука зазнала першого фіаско в чемпіонаті Португалії

Деталі

Український футболіст вийшов у стартовому складі й дограв до 89-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася сенсаційною перемогою гостей із рахунком 1:0.

Утім, ця невдача не вплинула на турнірне становище "Орлів": команда українця із 21-м очком лідирує в португальській першості.

Доповнення

Конкуренти "Бенфіки" здобули виграші в паралельних поєдинках: "Порту" обіграв "Пасуш де Феррейру" 2:1, а "Спортінг" з аналогічним результатом обіграв "Арока".