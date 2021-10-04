"Бенфіка" Яремчука зазнала першого фіаско в чемпіонаті Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У 8-му турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" нападника національної збірної України Романа Яремчука приймала "Портімоненсе", повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Український футболіст вийшов у стартовому складі й дограв до 89-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася сенсаційною перемогою гостей із рахунком 1:0.
Утім, ця невдача не вплинула на турнірне становище "Орлів": команда українця із 21-м очком лідирує в португальській першості.
Доповнення
Конкуренти "Бенфіки" здобули виграші в паралельних поєдинках: "Порту" обіграв "Пасуш де Феррейру" 2:1, а "Спортінг" з аналогічним результатом обіграв "Арока".