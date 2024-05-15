Авіаудар рф по Херсону: кількість поранених зросла до 18
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по житлових кварталах Херсона кількість поранених зросла до 18.
Через авіаудар росіян по житлових кварталах Херсона кількість поранених зросла до 18. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Ще одна постраждала звернулась до медиків по допомогу. У неї вибухова травма і садна. Поранення жінка отримала внаслідок російського авіаудару по житлових кварталах Херсона сьогодні близько 14:30. Отже, на цю годину вже 18 поранених,
Доповнення
15 травня близько 14:50 армія рф здійснила авіаційні удари по Херсону. Серед постраждалих неповнолітня дитина.