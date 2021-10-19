"АТБ" утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника - заява компанії

ukru
19:38 • 1410 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 19532 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 139406 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 132789 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 136418 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 153784 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 173081 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149234 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158648 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175862 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 149601 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 133747 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 114755 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 108969 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 126800 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 139406 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 133747 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 242050 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 238652 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 367491 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 45309 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 57641 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 56551 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 92786 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107450 перегляди
Актуальне
"АТБ" утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника - заява компанії

"АТБ" утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника - заява компанії

Київ • УНН

 • 24205 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів “АТБ” не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунського виробника. Невідповідна партія вилучена компанією з обігу та не потрапила на полиці магазинів. Як повідомили в пресслужбі корпорації “АТБ”, отримана з Румунії партія продукції, зазначена в RASFF—повідомленні, буде повністю утилізована.

“Компанія „АТБ-Маркет“ офіційно повідомляє, що партія продукції заморожених напівфабрикатів для випічки румунського виробника SC La Lorrain SRL за номером 21258601 у реалізації магазинів торговельної мережі „АТБ“ повністю відсутня. Зазначений товар вилучений з обігу, ізольований у належні умови для виключення ненавмисного використання протягом декількох годин з моменту отримання повідомлення системи RASFF. Зараз ведеться підготовка до утилізації відповідно до вимог Закону України № 771 через спеціалізовану компанію”, — сказано в повідомленні “АТБ” на офіційному сайті.

Раніше ЗМІ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби України в Київській області повідомили, що на територію України завезена партія напівфабрикату для приготування випічки румунського виробника SC La Lorrain SRL, при виготовленні якої були використані рідкі дріжджі, що містять ксантанову камедь, у якій перевищено рівень етиленоксиду.

Як випливає із повідомлення “АТБ”, ця продукція навіть не потрапила на полиці магазинів мережі, оскільки інформація про небезпечну партію надійшла безпосередньо від виробника раніше, ніж розпочато її реалізацію в мережі. Натомість ЗМІ, не розібравшись у ситуації, помилково повідомили про надходження небезпечної продукції в продаж у мережі супермаркетів. Насправді в повідомленні йшлося про те, що партія була поставлена в Україну, а ТОВ “АТБ-Маркет” — імпортер.

В “АТБ” завірили, що “необхідні підтверджувальні документи (про утилізацію неякісної імпортної продукції) будуть надані контролюючим органам після закінчення процесу утилізації відповідно до процедури “Відкликання та вилучення небезпечної продукції”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами