"Аталанта" без Маліновського святкувала розгромний виграш у грі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів данський "Мідтьюлланн" не впорався з тиском у домашній грі проти бергамської "Аталанти", інформує УНН з посиланням на сайти команд.
Зустріч проходила на стадіоні “МСГ Арена” в Хернінгу (Данія) і завершилася з рахунком 4:0 на користь гостей. Голи в активі Сапати, Гомеса, Мюріеля та Міранчука.
Український півзахисник Руслан Маліновський пропускав даний поєдинок.
В іншому протистоянні квартету “D” тріумфатор сезону 2018-19 років “Ліверпуль” завдяки автоголу Тальяфіко обіграв “Аякс” — 1:0.
Також додамо, у майбутньому турі “Аталанта” прийматиме “Аякс”.