Арахамія пояснив, чому автівки, якою він користується, немає в декларації

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«Це машина, якою володіє моя дружина, вона була придбана в цьому році (мав на увазі в цьому звітному році-ред.ред.) і в наступній декларації, яку ми здаємо до 1 квітня, ви все побачите… Якби я на себе купував, то я мав би повідомити протягом 15 днів, а якщо члени родини, то вони подають декларацію раз на рік», - розповів Арахамія.

Так, йдеться про позашляховик, який 12 березня Арахамія припаркував на пішохідному переході в урядовому кварталі Києва.

Що було раніше

Керівника фракції “Слуга народу” Давида Арахамію притягнули до відповідальності за неправильне паркування.

Автомобіль керівника фракції “Слуга народу” Давида Арахамії зафіксували припаркованим прямо на пішохідному переході біля Офісу Президента України.