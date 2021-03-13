Арахамія пояснив, чому автівки, якою він користується, немає в декларації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що автівка Toyota Land Cruiser 200, якою він користується належить його дружині та була придбана протягом останнього року, тому її немає в його декларації. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Це машина, якою володіє моя дружина, вона була придбана в цьому році (мав на увазі в цьому звітному році-ред.ред.) і в наступній декларації, яку ми здаємо до 1 квітня, ви все побачите… Якби я на себе купував, то я мав би повідомити протягом 15 днів, а якщо члени родини, то вони подають декларацію раз на рік», - розповів Арахамія.

Так, йдеться про позашляховик, який 12 березня Арахамія припаркував на пішохідному переході в урядовому кварталі Києва.

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Українські Національні Новини

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