Арахамія пояснив, чому автівки, якою він користується, немає в декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що автівка Toyota Land Cruiser 200, якою він користується належить його дружині та була придбана протягом останнього року, тому її немає в його декларації. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Це машина, якою володіє моя дружина, вона була придбана в цьому році (мав на увазі в цьому звітному році-ред.ред.) і в наступній декларації, яку ми здаємо до 1 квітня, ви все побачите… Якби я на себе купував, то я мав би повідомити протягом 15 днів, а якщо члени родини, то вони подають декларацію раз на рік», - розповів Арахамія.
Так, йдеться про позашляховик, який 12 березня Арахамія припаркував на пішохідному переході в урядовому кварталі Києва.
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