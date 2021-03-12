Патрульні оштрафували Арахамію за неправильне паркування

Деталі

За словами Білошицького, патрульні поліцейські відреагували на порушення правил паркування керівника фракції “Слуга народу” Давида Арахамії та притягнули його до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

“Адміністративна постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП була складена та навіть оплачена на місці за допомогою електронного термінала”, — написав Білошицький.

Нагадаємо

Автомобіль керівника фракції “Слуга народу” Давида Арахамії зафіксували припаркованим прямо на пішохідному переході біля Офісу Президента України.