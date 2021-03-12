Патрульні оштрафували Арахамію за неправильне паркування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Керівника фракції “Слуга народу” Давида Арахамію притягнули до відповідальності за неправильне паркування. Про це пише у Facebook написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
За словами Білошицького, патрульні поліцейські відреагували на порушення правил паркування керівника фракції “Слуга народу” Давида Арахамії та притягнули його до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.
“Адміністративна постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП була складена та навіть оплачена на місці за допомогою електронного термінала”, — написав Білошицький.
Нагадаємо
Автомобіль керівника фракції “Слуга народу” Давида Арахамії зафіксували припаркованим прямо на пішохідному переході біля Офісу Президента України.