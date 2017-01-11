Апеляційний суд розгляне дві скарги САП у справі М.Охендовського 16 і 18 січня - В.Кривенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Апеляційний суд Києва розгляне дві апеляційні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Солом'янського районного суду столиці про відмову щодо відсторонення від посади голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського та щодо обраного йому запобіжного заходу 16 і 18 січня. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.
"Оскаружємо обидва рішення", - зазначив В.Кривенко у відповідь на запитання, чи подав САП апеляцію на рішення Солом'янського райсуду Києва у справі щодо М.Охендовського.
Він уточнив, що засідання відбудуться 16 і 18 січня о 12:00 і об 11:45.
Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові ЦВК М.Охендовському у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд не відсторонив М.Охендовського від посади голови ЦВК.
Нагадаємо, 18 грудня голові ЦВК М.Охендовському та його захисту вручили два клопотання - про обрання запобіжного заходу у вигляді застави і про відсторонення голови ЦВК від посади.
13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.