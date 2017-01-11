Апелляционный суд рассмотрит две жалобы САП по делу М.Охендовского 16 и 18 января - В.Кривенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Апелляционный суд Киева рассмотрит две апелляционные жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда столицы об отказе отстранения от должности главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского и относительно избранной ему меры пресечения 16 и 18 января. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.
"Обжалуем оба решения", - отметил В.Кривенко в ответ на вопрос, подала ли САП апелляцию на решение Соломенского райсуда Киева по делу М.Охендовского.
Он уточнил, что заседание состоится 16 и 18 января в 12:00 и в 11:45.
Напомним, 21 декабря 2016 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения главе ЦИК М.Охендовскому в виде личного обязательства. Кроме того, суд не отстранил М.Охендовского от должности главы ЦИК.
Напомним, 18 декабря главе ЦИК М.Охендовскому и его защите вручили два ходатайства - об избрании меры пресечения в виде залога и об отстранении главы ЦИК от должности.
13 декабря детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.