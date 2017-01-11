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Апелляционный суд рассмотрит две жалобы САП по делу М.Охендовского 16 и 18 января - В.Кривенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 января. УНН. Апелляционный суд Киева рассмотрит две апелляционные жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда столицы об отказе отстранения от должности главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского и относительно избранной ему меры пресечения 16 и 18 января. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

"Обжалуем оба решения", - отметил В.Кривенко в ответ на вопрос, подала ли САП апелляцию на решение Соломенского райсуда Киева по делу М.Охендовского.

Он уточнил, что заседание состоится 16 и 18 января в 12:00 и в 11:45.

Напомним, 21 декабря 2016 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения главе ЦИК М.Охендовскому в виде личного обязательства. Кроме того, суд не отстранил М.Охендовского от должности главы ЦИК.

Напомним, 18 декабря главе ЦИК М.Охендовскому и его защите вручили два ходатайства - об избрании меры пресечения в виде залога и об отстранении главы ЦИК от должности.

13 декабря детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

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