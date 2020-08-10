АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH

Як відомо, придбання акцій "Мотор Cіч" китайськими інвесторами при попередній владі з 2017 р блокувалося діями АМКУ і СБУ. Згодом розглядалося питання спільної заявки китайської компанії-акціонера Skyrizon і держконцерну "Укроборонпром", проте домовленість так і не була реалізована до закінчення терміну її дії, а керівництво концерну назвало питання таким, що втратило актуальність. Китайські інвестори "Мотор Cіч" заявили про свій намір "за участю DCH почати проект на правильній основі".

"Ми впевнені, що зможемо створити процвітаючу, прибуткову і життєздатну "Мотор Січ" з усією її енергією і потенціалом. Ми повністю підтримуємо заяву Олександра Ярославського, власника і президента компанії DCH, оскільки ми знаємо його як людину, щиро і беззастережно віддану інтересам України", - сказано в інформації Ради директорів Skyrizon.

Також керівництво компанії повідомляє про готовність використовувати всі законні засоби для захисту своїх інвестицій в національному і міжнародному правовому полі.

У зв'язку з цим в повідомленні про юридичну позиції DCH обгрунтовано, чому АМКУ не має ніяких законних підстав відмовляти у дозволі на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч" ні китайським інвесторам підприємства, ні групі DCH.

"Законними підставами для такої лінії дій АМКУ теоретично могли б служити тільки дві характеристики угоди з придбання корпоративних прав: 1) угода призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку України - ст. 25 Закону України "Про Захисту економічної конкуренції"; 2) в угоді беруть участь компанії, які включені в санкційні списки України - ст.24 Закону України "Про Захисту економічної конкуренції". Ні перший, ні другий критерій не підходять до нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій "Мотор Січ", - заявляють в DCH .

І нагадують, що згідно з чинним законодавством АМКУ зобов'язаний дати відповідь на заявку протягом періоду часу від 45 календарних днів до 3 місяців, і в будь-якому випадку не пізніше, ніж 135 днів з дати повідомлення про відкриття справи.

Нагадаємо, що в заяві Олександра Ярославського, оприлюдненій кілька днів тому, йшлося про тиск силових структур на співробітників АМКУ з метою перешкодити їм дати дозвіл на концентрацію, запитувану Skyrizon і DCH.

У DCH розцінюють арешти, накладені на акції "Мотор Січ" судом і ГПУ, як силовий тиск на бізнес, який порушує права всіх без винятку акціонерів підприємства, а не тільки Skyrizon і DCH.

"В результаті арештів діє заборона на перереєстрацію акцій і видачу реєстру акціонерів по відношенню до всіх 100% акцій. А значить, власники акцій ПАТ "Мотор Січ" вже 3 роки не можуть розпоряджатися належним їм майном, брати участь в управлінні підприємством і контролювати відповідність прийнятих менеджментом рішень своїм економічним інтересам. Всі судові рішення про накладення арештів були винесені з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, при відсутності належної перевірки заявлених стороною обвинувачення обставин і без вивчення обґрунтованості такого заходу забезпечення. Господарська діяльність підприємства паралізована, можливості для відновлення стабільної роботи і залучення нових інвестицій відсутні. Тому арешт акцій не тільки не сприяє "забезпеченню збереження майна", а, навпаки, послідовно веде "Мотор Cіч" до знищення", - йдеться в повідомленні на сайті групи.

Юристи нагадують, що всі сторони угоди, за схваленням якої DCH і її китайські партнери звернулися зараз в АМКУ, є приватними компаніями: "ПАТ" Мотор Cіч "не включене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до постановою Кабінету Міністрів України № 83 від 4 березня 2015 р і не увійшло в державну стратегію розвитку авіабудівної галузі".

І констатують, що "такий контекст подій дає акціонерам ПАТ" Мотор Cіч "всі підстави розглядати дії українських правоохоронних органів як тиск на бізнес і звертатися в міжнародні судові інститути, щоб покласти край цьому волаючого сваволі і відновити свої порушені права." Якщо за цим підуть звернення до міжнародного арбітражу, то держава Україна буде змушена компенсувати збитки і нести колосальні репутаційні втрати. Тому ми сподіваємося, що наша держава в подальшому утримається від будь-якої форми нелегітимного поведінки органів держвлади (АМКУ та ін.), Яка б не відповідала міжнародним стандартам поводження з іноземними інвесторами ", - підсумовується в повідомленні.

На завершення в DCH підкреслюють стратегічний інтерес до розвитку "Мотор Cіч" в Україні та фінансову спроможність групи: "У нас достатньо фінансових можливостей для здійснення концентрації акцій підприємства без залучення фінансування з боку, і ми будемо самостійно здійснювати повноцінний корпоративний контроль в довгостроковій перспективі".

Так само, як і китайські інвестори "Мотор Січ", DCH окремо відзначає в своїй сьогоднішній заяві готовність "використовувати всі законні інструменти для того, щоб захистити як свої інвестиції, так і інвестиції наших китайських партнерів по ПАТ" Мотор Січ ".