Американська рок-група The Dillinger Escape Plan потрапила у ДТП в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Американська рок-група The Dillinger Escape Plan потрапила в неділю у дорожньо-транспортну пригоду в Лодзькому воєводстві Польщі, передає УНН з посиланням на TVN24.
В результаті аварії постраждали 13 осіб, зокрема 11 американців — членів рок-гурту, яких було перевезено до шпиталю.
В автобус, яким їхали артисти з Варшави до Кракова, ззаду в’їхала вантажівка. ДТП трапилося на автомагістралі А1 поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства РП. Згідно з попередньою версією, водій автобуса несподівано зупинився, ймовірно через несправність, а вантажівка, яка їхала позаду, не змогла уникнути зіткнення.
В результаті автопригоди найбільше постраждали водії вантажівки та автобуса, а також один з членів рок-гурту.
В результаті ДТП група змушена була відмінити недільний концерт у Кракові.