Американская рок-группа The Dillinger Escape Plan попала в ДТП в Польше

В результате аварии пострадали 13 человек, в том числе 11 американцев - членов рок-группы, которые были перевезены в больницу.

В автобус, на котором ехали артисты из Варшавы в Краков, сзади въехал грузовик. ДТП произошло на автомагистрали А1 близ города Радомско Лодзинского воеводства. Согласно предварительной версии, водитель автобуса неожиданно остановился, вероятно из-за неисправности, а грузовик, который ехал сзади, не смог избежать столкновения.

В результате ДТП больше всего пострадали водители грузовика и автобуса, а также один из членов рок-группы.

В результате ДТП группа вынуждена была отменить воскресный концерт в Кракове.