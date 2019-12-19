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Amazon, Google і Apple створять єдиний стандарт роботи систем "розумного будинку"

Amazon, Google і Apple створять єдиний стандарт роботи систем "розумного будинку"

Київ • УНН

 • 23299 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Компанії Amazon, Google, Apple, а також Zigbee Alliance, що займається розробкою бездротового зв’язку між пристроями, спільно створять єдиний відкритий протокол роботи систем “розумного будинку”. Про це повідомляється на сайті Apple, передає УНН.

Згідно з опублікованою інформацією, спільний проект компаній буде називатися Connected Home over IP.

“Проект спрямований на те, щоб полегшити виробникам створення пристроїв, які були б сумісні з „розумним будинком“ і голосовими пристроями — такими як Alexa від Amazon, Siri від Apple, Assistant від Google і іншими”, — вказується в документі.

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Як підкреслює телекомпанія CNBC, на даний момент робота подібних систем ускладнюється тим, що ті чи інші пристрої, здатні функціонувати в системі “розумного будинку”, заточені під роботу з будь-яким одним з голосових помічників. Створення ж єдиної системи дозволить комбінувати їх.

У прес-релізі Apple підкреслюється, що новий стандарт роботи таких систем буде загальнодоступним і безкоштовним. Таким чином для роботи з ним підійдуть будь-які з пристроїв, розроблених для системи “розумного будинку”.

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“Розумний будинок” — це житло, облаштоване так, щоб берегти навколишнє середовище, економити ресурси і піклуватися про здоров’я і комфорт його мешканців. Технології розумного будинку включають в себе рішення по автоматизації квартир або будинків, які, зокрема, стосуються опалення, контролю повітря, безпеки, освітлення та багато чого іншого.

Впровадження в домашнє середовище “розумних” рішень — вже давно не екзотика для багатьох країн світу. Наприклад, підключивши технології “розумного будинку”, власник житла може в віддаленому режимі стежити за станом своєї квартири, контролювати освітлення і клімат в приміщенні або вимкнути прилад, який в поспіху залишився включеним.

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