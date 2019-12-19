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Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома"

Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома"

Киев  •  УНН

 • 23298 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Компании Amazon, Google, Apple, а также Zigbee Alliance, занимающаяся разработкой беспроводной связи между устройствами, совместно создадут единый открытый протокол работы систем “умного дома”. Об этом сообщается на сайте Apple, передает УНН.

Согласно опубликованной информации, совместный проект компаний будет называться Connected Home over IP.

“Проект направлен на то, чтобы облегчить производителям создания устройств, которые были бы совместимы с „умным домом“ и голосовыми устройствами — такими как Alexa от Amazon, Siri от Apple, Assistant от Google и другими”, — указывается в документе.

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Как подчеркивает телекомпания CNBC, на данный момент работа подобных систем осложняется тем, что те или иные устройства, способные функционировать в системе “умного дома”, заточенные под работу с любым одним из голосовых помощников. Создание же единой системы позволит комбинировать их.

В пресс-релизе Apple подчеркивается, что новый стандарт работы таких систем будет общедоступным и бесплатным. Таким образом, для работы с ним подойдут любые из устройств, разработанных для системы “умного дома”.

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“Умный дом” — это жилье, оборудованное так, чтобы беречь окружающую среду, экономить ресурсы и заботиться о здоровье и комфорте его жителей. Технологии умного дома включают в себя решения по автоматизации квартир или домов, которые, в частности, касаются отопления, контроля воздуха, безопасности, освещения и многое другое.

Внедрение в домашнюю среду “умных” решений — уже давно не экзотика для многих стран мира. Например, подключив технологии “умного дома”, владелец жилья может в удаленном режиме следить за состоянием своей квартиры, контролировать освещение и климат в помещении или выключить прибор, который в спешке остался включенным.

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