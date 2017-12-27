“Альфа” СБУ була готова розблокувати будівлю ВР Криму у 2014 році — Воронченко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Спецпідрозділ СБУ “Альфа” був готовий розблокувати будівлю Верховної Ради АР Крим у 2014 році. Про це сьогодні на допиті в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському суді Києва заявив командувач Військово-морських Сил України Ігор Воронченко, який на той час виконував обов'язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, передає кореспондент УНН.
“Підрозділ „Альфа“ Головного управління СБУ в Криму був готовий до розблокування будівлі Ради. Вони про це казали в Луганській області, що були готові до розблокування, але не було наказу”, — сказав І.Воронченко.
Водночас він припустив, що якби наприкінці 2014 року на півострів в рамках проведення запланованих навчань з демонстраційних превентивних дій перекинули з материкової України 1-2 батальйони, а не роту ВПС, загарбник міг би змінити свої наміри.
“Якби були на території Криму 19 лютого передислоковані хоча б два повітряно-десантних батальйони, це б, напевно, змінило наміри агресора”, — зазначив І.Воронченко.
Нагадаємо, І.Воронченко заявив, що Росія почала накопичувати ресурси для окупації Криму в листопаді 2013 року.