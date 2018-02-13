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Олександр Ярославський обговорив з керівництвом УЄФА перспективи співпраці з проектами в Харкові

Київ • УНН

 • 9392 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вчора, 12 лютого, Олександр Ярославський (власник і президент групи DCH, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 і екс-президент ФК "Металіст") відвідав штаб-квартиру УЄФА, передає УНН.

Бізнесмен зустрівся з ключовими європейськими футбольними функціонерами: президентом УЄФА Александером Чеферін, генеральним секретарем УЄФА Теодором Теодорідесом і виконавчим директором УЄФА Мартіном Калленом.

Як відомо, Теодорідес і Каллен брали активну участь в організації Євро-2012 в Україні, і активно взаємодіяли з Олександром Ярославським в процесі модернізації інфраструктури Харкова, яка була необхідна для проведення матчів турніру.

Як повідомляють поінформовані джерела, учасники зустрічі обговорювали досвід проведення в Україні міжнародних турнірів - як в 2012 р., так і стосовно до прийдешнього фіналів Ліги Чемпіонів в Києві в поточному році. А також перспективи реалізації спільних спортивних проектів в Харкові.

Александер Чеферін був обраний 7-м президентом УЄФА в 2016 р, в 2017 році була затверджена його програма заходів в області сумлінного управління.

Теодор Теодорідіс офіційно затверджений на посаді генерального секретаря УЄФА також в 2016 р. (його попередник Джанні Інфантіно покинув організацію після перемоги на виборах президента ФІФА).

Мартін Каллен в даний час залучений до підготовки фіналів Ліги Чемпіонів в Києві і оптимістично оцінює перспективу проведення цих матчів.

Олександр Ярославський в 2007-2012 рр. інвестував у підготовку Харкова до Євро-2012 300 млн дол. (стадіон, аеропорт, тренувальний табір, волонтерський центр, перший в місті п'ятизірковий готель), а ФК "Металіст" за часів його президентства 6 разів завойовував "бронзу" національної першості, потім "срібло" і успішно виступав в єврокубках.

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