Активісти "Українського вибору" вшанували пам'ять генерала М.Ватутіна

За інформацією прес-служби, відкрив мітинг Валерій Блідар, керівник напрямку по роботі з громадськими організаціями та об'єднаннями Руху "Український вибір - Право народу". Він наголосив, що українці в неоплатному боргу перед такими героями, як генерал М.Ватутін, які віддали життя за майбутнє нових поколінь.

"За своє коротке життя генерал Ватутін встиг залишити героїчну пам'ять про себе в історії Великої Вітчизняної війни. На всіх довірених йому постах він проявив себе як талановитий і умілий полководець. Ми повинні пам'ятати історію і шанувати наших героїв", - сказав В.Блідар.

На мітингу виступив Василь Німченко, заступник голови Всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу", народний депутат Верховної Ради України, кандидат юридичних наук, професор, генерал-полковник юстиції.

"Війська під командуванням генерала Ватутіна, блискучого воєначальника, мужньо боролися, наближаючи звільнення нашої Батьківщини. Їх пам'ять буде жити вічно. Ми повинні пам'ятати, що сотні тисяч людей загинули, визволяючи Україну. Шанувати пам'ять героїв і вчити своїх дітей любити Вітчизну - наш обов'язок. Необхідно пам'ятати, що незалежність України була закладена такими людьми, як генерал Ватутін", - наголосив В.Німченко.

Народний депутат України від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич розповів про неоціненний внесок Миколи Федоровича в визволення України: "Найважливіше - це пам'ять про наших предків, тих людей, які ціною свого життя відстояли свободу і незалежність українського народу. Це була велика перемога всього радянського народу. Пам'ять про героїв житиме вічно. Подвиг полководця Ватутіна в ім'я нашої країни - безцінний і вічний. І сьогодні ми нікому не дамо переписати історію".

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