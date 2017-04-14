Активисты “Украинского выбора” почтили память генерала Н.Ватутина

По информации пресс-службы, открыл митинг Валерий Блидар, руководитель направления по работе с общественными организациями и объединениями Движения “Украинский выбор ― Право народа”. Он подчеркнул, что украинцы в неоплатном долгу перед такими героями, как генерал Ватутин, которые отдали жизни за будущее новых поколений.

“За свою короткую жизнь генерал Ватутин успел оставить героическую память о себе в истории Великой Отечественной войны. На всех доверенных ему постах он проявил себя как талантливый и умелый полководец. Мы должны помнить историю и чтить наших героев”, - сказал В.Блидар.

На митинге выступил Василий Нимченко, заместитель председателя Всеукраинского общественного движения “Украинский выбор — Право народа”, народный депутат Верховной Рады Украины, кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник юстиции.

“Войска под командованием генерала Ватутина, блестящего военачальника, мужественно сражались, приближая освобождение нашей Родины. Их память будет жить вечно. Мы должны помнить, что сотни тысяч людей погибли, освобождая Украину. Чтить память героев и учить своих детей любить Отечество — наш долг. Необходимо помнить, что независимость Украины была заложена такими людьми, как генерал Ватутин”, — подчеркнул Василий Нимченко.

Народный депутат Украины от “Оппозиционного блока” Нестор Шуфрич рассказал о неоценимом вкладе Николая Фёдоровича в освобождение Украины: “Самое важное — это память о наших предках, тех людях, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость украинского народа. Это была великая победа всего советского народа. Память о героях будет жить вечно. Подвиг полководца Ватутина во имя нашей страны — бесценен и вечен. И сегодня мы никому не дадим переписать историю”.

Участники Движения в дань благодарности бойцам, с честью исполнившим свой воинский долг, торжественно возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Николаю Ватутину.

Как сообщал “Украинский выбор”, 10 апреля, в Международный день сопротивления фашизму, активисты Движения торжественно возложили цветы в киевском Парке партизанской славы.

Участники гуманитарной группы Общественного движения “Украинский выбор — Право народа” организовали в Кривом Роге поминальный молебен.

Члены львовской гуманитарной группы Общественного движения “Украинский выбор — Право народа” провели мемориальный митинг и почтили память участников сопротивления фашистской оккупации, возложив цветы к Мемориалу Славы.