Активисты “Украинского выбора” почтили память генерала Н.Ватутина

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40461 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102332 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156550 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116489 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116487 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104239 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103560 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153609 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 68534 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 50822 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 35758 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 64659 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 110443 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 110443 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 148353 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 156889 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 153609 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 153265 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111626 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121684 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128284 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128510 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133131 просмотра
Актуальное
Активисты “Украинского выбора” почтили память генерала Н.Ватутина

Активисты “Украинского выбора” почтили память генерала Н.Ватутина

Киев  •  УНН

 • 12182 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня в Мариинском парке столицы возле памятника Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину “Украинский выбор ― Право народа” провел торжественный митинг, посвященный дню памяти генерала, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Украинского выбора”.

По информации пресс-службы, открыл митинг Валерий Блидар, руководитель направления по работе с общественными организациями и объединениями Движения “Украинский выбор ― Право народа”. Он подчеркнул, что украинцы в неоплатном долгу перед такими героями, как генерал Ватутин, которые отдали жизни за будущее новых поколений.

“За свою короткую жизнь генерал Ватутин успел оставить героическую память о себе в истории Великой Отечественной войны. На всех доверенных ему постах он проявил себя как талантливый и умелый полководец. Мы должны помнить историю и чтить наших героев”, - сказал В.Блидар.

На митинге выступил Василий Нимченко, заместитель председателя Всеукраинского общественного движения “Украинский выбор — Право народа”, народный депутат Верховной Рады Украины, кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник юстиции.

“Войска под командованием генерала Ватутина, блестящего военачальника, мужественно сражались, приближая освобождение нашей Родины. Их память будет жить вечно. Мы должны помнить, что сотни тысяч людей погибли, освобождая Украину. Чтить память героев и учить своих детей любить Отечество — наш долг. Необходимо помнить, что независимость Украины была заложена такими людьми, как генерал Ватутин”, — подчеркнул Василий Нимченко.

Народный депутат Украины от “Оппозиционного блока” Нестор Шуфрич рассказал о неоценимом вкладе Николая Фёдоровича в освобождение Украины: “Самое важное — это память о наших предках, тех людях, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость украинского народа. Это была великая победа всего советского народа. Память о героях будет жить вечно. Подвиг полководца Ватутина во имя нашей страны — бесценен и вечен. И сегодня мы никому не дадим переписать историю”.

Участники Движения в дань благодарности бойцам, с честью исполнившим свой воинский долг, торжественно возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Николаю Ватутину.

Как сообщал “Украинский выбор”, 10 апреля, в Международный день сопротивления фашизму, активисты Движения торжественно возложили цветы в киевском Парке партизанской славы.

Участники гуманитарной группы Общественного движения “Украинский выбор — Право народа” организовали в Кривом Роге поминальный молебен.

Члены львовской гуманитарной группы Общественного движения “Украинский выбор — Право народа” провели мемориальный митинг и почтили память участников сопротивления фашистской оккупации, возложив цветы к Мемориалу Славы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы