Адвокат поки не підтверджує інформацію про етапування Сенцова в Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Захист засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова станом на ранок четверга не мав інформації про етапування українця з колонії в Лабитнангі до слідчого ізолятора "Лефортово" в російській столиці Москві. Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, передає УНН.
"Адвокат Дмитро Дінзе поки не підтверджує інформацію про етапування Олега Сенцова з Лабитнангі. Всього кілька днів тому він був ще там, отримав листи. Однак спецетап авіацією міг перевезти його протягом дня", - зазначив Чиков.
Інформація про те, що Сенцов етапований з колонії в Лабитнангі до Москви, з'явилася раніше в Telegram-каналах, зокрема - "Незыгарь".
Нагадаємо, Олег Сенцов вперше за довгий час не подзвонив матері.
Переговори про обмін між Україною і Росією обговорюються вже деякий час. В Офісі Президента відзначили, що Росія може звільнити Олега Сенцова одночасно з керівником "РИА Новости Україна" Кирилом Вишинським в Україні.