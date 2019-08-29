Сенцов вперше за довгий час не подзвонив матері

“Ні, не подзвонив, хоча вчора, 28-го, був якраз місяць, як він дзвонив в той раз. А він рівно через місяць на 20 хвилин починає дзвонити, але вчора не подзвонив. Чекала сьогодні, думаю, може... Дзвінка немає. Я чула тільки одне: буде якийсь обмін 33 на 33. Олег в цей список не ввійшов. Сказали так, ось я чула так. Коли я розмовляла з киянами позавчора, так, сказали, що він у Лабитнангі в тюрмі, в тій же колонії. Ніде ніякого руху. Від Олега прийшло (у мене день народження був 12-го) рекомендований лист. Думаю, що таке. Він листівку послав. У перший раз за всі 5 років з поздоровленнями і сказав: „Мамо, ти вір, ми скоро обіймемося“. Ось це було написано”, — розповіла Людмила Сенцова.

Російські Telegram-канали “Незигарь”, Baza стверджують, що Сенцова вивезли вчора вдень з колонії № 8 у місті Лабитнангі. Де саме зараз перебуває Сенцов — невідомо. Про це повідомило джерело в спецвідділі колонії. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Варто також додати, що коментувати процес з обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки немає необхідності і можливості. Про це повідомила в середу на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.