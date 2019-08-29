Адвокат пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова в Москву

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111862 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122561 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114093 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120072 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125292 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150873 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150484 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140690 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195030 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116849 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Адвокат пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова в Москву

Адвокат пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова в Москву

Киев  •  УНН

 • 10656 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Защита осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова по состоянию на утро четверга не располагал информацией о этапировании украинца из колонии в Лабытнанги в следственный изолятор "Лефортово" в российской столице Москве. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает УНН.

"Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня", – отметил Чиков.

Информация о том, что Сенцов этапирован из колонии в Лабытнанги в Москву, появилась ранее в Telegram-каналах, в частности - "Незыгарь".

Напомним, Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери.

Переговоры об обмене между Украиной и Россией обсуждаются уже некоторое время. В Офисе Президента отметили, что Россия может освободить Олега Сенцова одновременно с руководителем "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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