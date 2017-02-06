А.Парубій розповів про план роботи ВР на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів про основні блоки питань, які парламент розгляне на поточному пленарному тижні. Про це він заявив під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Хотів би сказати, які головні блоки і теми були запропоновані апаратом і нашою погоджувальною радою, яка відбулась в четвер, попередньою погоджувальною радою, на цей тиждень. Отже серед тих пропозицій, які є на цей тиждень — це блоки, які залишились ще з попереднього тижня, які ми не встигли розглянути”, — сказав А.Парубій.
За його словами, серед них блок питань екологічної політики, інформатизації, місцевого самоврядування, аграрної політики і захисту прав внутрішньо переміщених осіб.