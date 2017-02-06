А.Парубий рассказал о плане работы ВР на неделю

"Хотел бы сказать, какие основные блоки и темы были предложены аппаратом и нашим согласительным советом, который состоялся в четверг, на эту неделю. Следовательно среди тех предложений, которые есть на эту неделю — это блоки, которые остались еще с предыдущей недели, которые мы не успели рассмотреть", — сказал А.Парубий.

По его словам, среди них блоки вопросов экологической политики, информатизации, местного самоуправления, аграрной политики и защиты прав внутренне перемещенных лиц.