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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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А.Парубий рассказал о плане работы ВР на неделю

Киев • УНН

 • 9818 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал об основных блоках вопросов, которые парламент рассмотрит на текущей пленарной неделе. Об этом он заявил в ходе согласительного совета, передает корреспондент УНН.

А.Парубий рассказал о плане работы ВР на неделю

"Хотел бы сказать, какие основные блоки и темы были предложены аппаратом и нашим согласительным советом, который состоялся в четверг, на эту неделю. Следовательно среди тех предложений, которые есть на эту неделю — это блоки, которые остались еще с предыдущей недели, которые мы не успели рассмотреть", — сказал А.Парубий.

По его словам, среди них блоки вопросов экологической политики, информатизации, местного самоуправления, аграрной политики и защиты прав внутренне перемещенных лиц.

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