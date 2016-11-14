А.Крищенко: оперативної інформації щодо можливих провокацій і захоплення адмінбудівель немає

"Інформації щодо конкретних провокацій ми не маємо. Ми здійснюємо загальні заходи по забезпеченню порядку і для уникнення цих провокацій, а де вони будуть, якщо б ми знали, ми звісно запобігали їх здійсненню... Ще раз повторюю, ніякої оперативної інформації щодо провокацій і захоплення адмінбудівель у нас немає. Ми проводимо загальні заходи по забезпеченню правопрядку", - відповів А.Крищенко на запитання щодо можливих провокацій та спроб захоплення адмінбудівель.

Нагадаємо, через високий рівень терористичної загрози зранку 15 листопада у Києві перекриють вулицю Хрещатик.