А.Крищенко: оперативної інформації щодо можливих провокацій і захоплення адмінбудівель немає
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Наразі немає інформації щодо запланованих провокацій та спроб захоплення адміністративних будівель у столиці під час проведення масових заходів. Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"Інформації щодо конкретних провокацій ми не маємо. Ми здійснюємо загальні заходи по забезпеченню порядку і для уникнення цих провокацій, а де вони будуть, якщо б ми знали, ми звісно запобігали їх здійсненню... Ще раз повторюю, ніякої оперативної інформації щодо провокацій і захоплення адмінбудівель у нас немає. Ми проводимо загальні заходи по забезпеченню правопрядку", - відповів А.Крищенко на запитання щодо можливих провокацій та спроб захоплення адмінбудівель.
Нагадаємо, через високий рівень терористичної загрози зранку 15 листопада у Києві перекриють вулицю Хрещатик.