А.Крищенко: оперативной информации о возможных провокациях и захватах админзданий нет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Пока нет информации о планируемых провокациях и попытках захвата административных зданий в столице во время проведения массовых мероприятий. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"Информации о конкретных провокациях мы не имеем. Мы осуществляем общие меры по обеспечению порядка и во избежание этих провокаций, а где они будут, если бы мы знали, мы конечно предотвращали их осуществлене ... Еще раз повторяю, никакой оперативной информации о провокациях и захвате админзданий у нас нет. Мы проводим общие мероприятия по обеспечению правопорядка", - ответил А.Крищенко на вопрос о возможных провокациях и попытках захвата админзданий.
Напомним, из-за высокого уровня террористической угрозы утром 15 ноября в Киеве перекроют улицу Крещатик.