А.Геращенко: перед вбивством Д.Вороненкова йому дзвонив поплічник кілера

"Йому хтось подзвонив і запропонував зустрітися в 11-30 ранку (Вороненков був убитий об 11:24 – ред.). Хтось, хто йому дуже важливий. Номер вже отримано, звісно. Все вивчається, але це таємниця слідства. Я припускаю, що йому зателефонував хтось, кого він знав по Росії. Швидше за все, ця людина і була навідником кілера. Щоб ви розуміли, це Паршов не просто йшов по вулиці і думав: "Чи не вбити мені Вороненкова". Це була спланована серйозна операція, з групами прикриття і стеження", - розповів А.Геращенко.

За його словами, відомо що спільник кілера на машині Daewoo виїхав, коли побачив, що Паршева застрелили.

"Ми його поки не спіймали, але сподіваємося, що зловимо. Обов'язково буде і той, хто навів - це співучасник. Всіх осіб, які причетні до злочину, ми будемо оголошувати в міжнародний розшук через Інтерпол…Ми займаємося його розшуком", - додав А.Геращенко.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Як повідомляв УНН, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.

Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова - Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Це ім’я озвучив і нардеп Антон Геращенко як ім'я вбивці. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнятий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.

Згодом у Нацгвардії повідомили, що імовірного убивцю Д.Вороненкова звільнили з Нацгвардії через невиконання контракту.