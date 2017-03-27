А.Геращенко: перед убийством Д.Вороненкова ему звонил сообщник киллера

“Ему кто-то позвонил и предложил встретиться в 11-30 утра (Вороненков был убит в 11:24 утра — ред.). Кто-то, кто ему очень важен. Номер уже получен, естественно. Все изучается, но это тайна следствия. Я предполагаю, что ему позвонил кто-то, кого он знал по России. Скорее всего, этот человек и был наводчиком киллера. Чтобы вы понимали, этот Паршев не просто шел по улице и думал: „Не убить ли мне Вороненкова“. Это была спланированная серьезная операция, с группами прикрытия и слежки”, — рассказал А.Геращенко.

По его словам, известно что сообщник на машине Daewoo уехал, когда увидел, что Паршева застрелили.

“Мы его пока не поймали, но надеемся, что поймаем. Обязательно будет и тот, кто навел — это соучастник. Всех лиц, которые причастны к преступлению, мы будет объявлять в международный розыск через Интерпол...Мы занимаемся его розыском”, — добавил он.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщал УНН, стрелявший в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне “Донбасс”.

Ранее появилась информация, что убийца Д.Вороненкова — Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данных, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Это имя озвучил и нардеп Антон Геращенко как имя убийцы. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

Впоследствии в Нацгвардии сообщили, что вероятного убийцу Д.Вороненкова освободили из Нацгвардии из-за невыполнения контракта.