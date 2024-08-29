30 багатоканальних РЕБів отримала Національна гвардія від WOG та спільноти PRIDE

ukenru
13:46 • 2459 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 21111 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 49172 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 81691 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 137457 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180424 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 260173 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166010 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141824 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128272 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126994 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 62903 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 96467 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 73039 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 58598 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 2542 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126994 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 260189 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196896 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5189 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 18032 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22345 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27532 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37749 перегляди
Актуальне
30 багатоканальних РЕБів отримала Національна гвардія від WOG та спільноти PRIDE

30 багатоканальних РЕБів отримала Національна гвардія від WOG та спільноти PRIDE

Київ • УНН

 • 102692 перегляди

WOG та спільнота PRIDE пожертвували 5,8 млн грн на 30 багатоканальних РЕБів для Нацгвардії. Обладнання передано трьом бойовим підрозділам на передовій для захисту від російських дронів.

5 800 000 гривень - таким був спільний внесок мережі АЗК WOG  та спільноти PRIDE* до масштабного збору "Невидимий щит", який проводив Благодійний фонд Сергія Притули. Він ставив за мету забезпечити підрозділи Нацгвардії засобами радіоелектронної боротьби.

Ці донати фонд перетворив на 30 багатоканальних РЕБів, які передали трьом бойовим підрозділам, що воюють на передовій:

  • Центру спеціального призначення «Омега»;
  • 12 бригаді спеціального призначення «Азов»;
  • 32 окремому батальйону НГУ;

Щільність російських дронів на фронті сьогодні дуже висока. А багатоканальні РЕБи різних типів, які отримали захисники, дають можливість створювати над ними комплексний "невидимий щит", який допомагає краще захищати їхні життя, окопи, бліндажі та бойову техніку.

Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG: "Максимально оперативно закривати актуальні потреби захисників, застосовуючи креативні підходи, – така задача нашого безстрокового проєкту "WOGОНЬ допомоги". В його межах ми підтримуємо ініціативи із забезпечення військових засобами, що даватимуть перевагу на полі бою завдяки своїй інноваційності й тактико-технічним характеристикам. Так, спільнота WOG PRIDE однією з перших долучилася до проєкту "Невидимий щит", щоб забезпечити бойові підрозділи НГУ не окремими системами радіоелектронної боротьби, а багаторівневим РЕБом".

Попереду нові ініціативи. А співпраця WOG зі спеціалізованими системними фондами дасть можливість посилити Сили оборони ще більше.

*Спільнота PRIDE - клієнти мережі АЗК WOG, що є учасниками програми лояльності PRIDE.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63