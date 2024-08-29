30 багатоканальних РЕБів отримала Національна гвардія від WOG та спільноти PRIDE
Київ • УНН
WOG та спільнота PRIDE пожертвували 5,8 млн грн на 30 багатоканальних РЕБів для Нацгвардії. Обладнання передано трьом бойовим підрозділам на передовій для захисту від російських дронів.
5 800 000 гривень - таким був спільний внесок мережі АЗК WOG та спільноти PRIDE* до масштабного збору "Невидимий щит", який проводив Благодійний фонд Сергія Притули. Він ставив за мету забезпечити підрозділи Нацгвардії засобами радіоелектронної боротьби.
Ці донати фонд перетворив на 30 багатоканальних РЕБів, які передали трьом бойовим підрозділам, що воюють на передовій:
- Центру спеціального призначення «Омега»;
- 12 бригаді спеціального призначення «Азов»;
- 32 окремому батальйону НГУ;
Щільність російських дронів на фронті сьогодні дуже висока. А багатоканальні РЕБи різних типів, які отримали захисники, дають можливість створювати над ними комплексний "невидимий щит", який допомагає краще захищати їхні життя, окопи, бліндажі та бойову техніку.
Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG: "Максимально оперативно закривати актуальні потреби захисників, застосовуючи креативні підходи, – така задача нашого безстрокового проєкту "WOGОНЬ допомоги". В його межах ми підтримуємо ініціативи із забезпечення військових засобами, що даватимуть перевагу на полі бою завдяки своїй інноваційності й тактико-технічним характеристикам. Так, спільнота WOG PRIDE однією з перших долучилася до проєкту "Невидимий щит", щоб забезпечити бойові підрозділи НГУ не окремими системами радіоелектронної боротьби, а багаторівневим РЕБом".
Попереду нові ініціативи. А співпраця WOG зі спеціалізованими системними фондами дасть можливість посилити Сили оборони ще більше.
*Спільнота PRIDE - клієнти мережі АЗК WOG, що є учасниками програми лояльності PRIDE.