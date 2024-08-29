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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 07:13  •  5509 просмотра

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WOG и сообщество PRIDE пожертвовали 5,8 млн грн на 30 многоканальных РЭБов для Нацгвардии. Оборудование передано трем боевым подразделениям на передовой для защиты от российских дронов.

5 800 000 гривен - таким был совместный вклад сети АЗК WOG  и сообщества PRIDE* в масштабный сбор "Невидимий щит", который проводил Благотворительный фонд Сергея Притулы. Он ставил целью обеспечить подразделения Нацгвардии средствами радиоэлектронной борьбы.

Эти донаты фонд превратил в 30 многоканальных РЭБов, которые передали трем боевым подразделениям, воюющим на передовой:

  • Центра специального назначения «Омега»;
  • 12 бригаде специального назначения «Азов»;
  • 32 отдельному батальону НГУ;

Плотность российских дронов на фронте сегодня очень высока. А многоканальные РЭБы различных типов, которые получили защитники, дают возможность создавать над ними комплексный "невидимый щит", который помогает лучше защищать их жизни, окопы, блиндажи и боевую технику.

Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG: "Максимально оперативно закрывать актуальные потребности защитников, применяя креативные подходы, - такова задача нашего бессрочного проекта „WOGОНЬ допомоги". В его рамках мы поддерживаем инициативы по обеспечению военных средствами, которые будут давать преимущество на поле боя благодаря своей инновационности и тактико-техническим характеристикам. Так, сообщество WOG PRIDE одним из первых присоединилось к проекту "Невидимий щит", чтобы обеспечить боевые подразделения НГУ не отдельными системами радиоэлектронной борьбы, а многоуровневым РЭБом".

Впереди новые инициативы. А сотрудничество WOG со специализированными системными фондами даст возможность усилить Силы обороны еще больше.

*Сообщество PRIDE - клиенты сети АЗК WOG, которые являются участниками программы лояльности PRIDE.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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