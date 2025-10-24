Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога

Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога

Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога

Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога 24 жовтня, 07:48 • 44895 перегляди