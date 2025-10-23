PUMA MMQ Earthbreak — коли спортивний стиль переходить у мистецтво

$41.760.01
48.370.10
ukenru
10:10 • 2714 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 6368 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 5148 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 12737 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15036 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 22575 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 14060 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 13476 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20982 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 30995 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.7м/с
65%
746мм
Популярнi новини
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 20507 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 18888 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 18331 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto05:57 • 11334 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5210 перегляди
Публікації
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 2724 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 6386 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 22577 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5434 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 51800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Кая Каллас
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 28655 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 48640 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 62618 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 71387 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 60887 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

PUMA MMQ Earthbreak — коли спортивний стиль переходить у мистецтво

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Сучасна мода дедалі частіше стирає межі між повсякденним одягом і мистецтвом.

PUMA MMQ Earthbreak — коли спортивний стиль переходить у мистецтво

Бренди шукають натхнення в природі, архітектурі, культурі — і створюють речі, що мають глибший зміст. Саме так народилася колекція PUMA x MMQ Earthbreak — утілення філософії мінімалізму, комфорту та гармонії з довкіллям. У ній простота перетворюється на витонченість, а спортивний стиль — на вираз самобутності.

Філософія колекції

Назва Earthbreak символізує момент переродження — оновлення після змін. Дизайнери PUMA переосмислили класичні силуети, надавши їм нової глибини через натуральні кольори, текстури та екологічні матеріали. Колекція MMQ (Made with Quality) — це втілення ідеї повільної моди, коли кожна річ створюється з увагою до деталей і повагою до навколишнього світу.

Чоловічий стиль у новому вимірі

Сьогодні спортивний одяг перестав бути лише частиною тренувань — він став способом самовираження. І саме в цьому контексті колекція Earthbreak від PUMA показує, що комфорт може бути естетичним. М’які фактури, стримана палітра, природні відтінки — усе це створює відчуття спокою та балансу.

Особливу увагу варто звернути на чоловічі толстовки з колекції: вони поєднують технологічні матеріали з мінімалістичним дизайном. Такі моделі підходять як для міського ритму, так і для моментів відпочинку.

Матеріали та деталі

Кожна річ PUMA MMQ Earthbreak продумана до дрібниць. Основні особливості матеріалів і виконання колекції:

  • екологічні тканини — використання перероблених волокон та сертифікованої бавовни;
    • продуманий крій — мінімум швів і максимальна свобода рухів;
      • м’яка текстура — приємна до тіла поверхня, що зберігає форму після прання;
        • натуральна палітра кольорів — відтінки, натхненні землею, піском і глиною;
          • якісна фурнітура — деталі без глянцю, що підкреслюють стриманий характер колекції.

            Колекція орієнтована на тих, хто цінує не трендовість, а суть. Це речі, що не прив’язані до сезону — вони завжди залишаються актуальними, тому що створені поза часом.

            PUMA — мистецтво в русі

            PUMA продовжує демонструвати, що спортивна мода може бути глибокою, осмисленою та емоційною. Колекція MMQ Earthbreak — це приклад того, як дизайн перетворюється на мову, а одяг — на форму самовираження. Це не просто речі для щоденного носіння — це спосіб розповісти історію через форму, колір і матерію.

            Лілія Подоляк

            Новини Бізнесу
            Тренд
            Бренд