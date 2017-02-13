Появилось видео уничтожения памятников Пальмиры боевиками "ИГ"

На видео показано состояние древних памятников Пальмиры по состоянию на 6 июня 2016 года и что от них осталось после атак 5 февраля 2017 года.

По информации СМИ, российский беспилотник во время мониторинга города Пальмира (Тадмор) в Сирии зафиксировал разрушения представителями "Исламского государства" фасада римского амфитеатра и тетрапилона - главных достопримечательностей древнего города.

"Террористы взорвали просцениум - центральную часть древнего Римского театра, а также колонны Тетрапилона (прямоугольного сооружения, построенного в 270 году н.э.)", - говорится в подписи к видео.

Напомним, 20 января появились кадры, как "Исламское государство" уничтожила часть римского амфитеатра в Пальмире .