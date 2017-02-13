Появилось видео уничтожения памятников Пальмиры боевиками "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором показано, что осталось от памятников города Пальмира после бомбардировок боевиков "Исламского государства", передает УНН со ссылкой на ТАСС .
На видео показано состояние древних памятников Пальмиры по состоянию на 6 июня 2016 года и что от них осталось после атак 5 февраля 2017 года.
По информации СМИ, российский беспилотник во время мониторинга города Пальмира (Тадмор) в Сирии зафиксировал разрушения представителями "Исламского государства" фасада римского амфитеатра и тетрапилона - главных достопримечательностей древнего города.
"Террористы взорвали просцениум - центральную часть древнего Римского театра, а также колонны Тетрапилона (прямоугольного сооружения, построенного в 270 году н.э.)", - говорится в подписи к видео.
Напомним, 20 января появились кадры, как "Исламское государство" уничтожила часть римского амфитеатра в Пальмире .