З'явилося відео знищення пам'яток Пальміри бойовиками "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому показано, що залишилося від пам'яток міста Пальміра після бомбардувань бойовиків "Ісламської держави", передає УНН з посиланням на ТАСС.
На відео показано стан древніх пам'ятників Пальміри станом на 6 червня 2016 року та що від них залишилося після атак 5 лютого 2017 року.
За інформацією ЗМІ, російський безпілотник під час моніторингу міста Пальміра (Тадмор) у Сирії зафіксував руйнування представниками "Ісламської держави" фасаду римського амфітеатру і тетрапілона — головних пам'яток древнього міста.
"Терористи підірвали просценіум - центральну частину древнього Римського театру, а також колони Тетрапілона (прямокутної споруди, збудованої у 270 році н.е.)", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, 20 січня з'явилися кадри, як "Ісламська держава" знищила частину римського амфітеатру в Пальмірі.