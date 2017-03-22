Появилось видео первого выстрела с рельсотрона в США

Такой снаряд не снаряжается взрывчаткой и наносит повреждение цели за счет силы столкновения.

На видео показан готовый вариант рельсотрона на стадии испытания перед сдачей в эксплуатацию.

Отмечается, что для разработчиков вызовом было сохранение точности выстрела при чрезвычайных скоростях полета заряда.

СМИ сообщали, что рельсотроном планируют оборудовать боевые корабли класса "Зумвальт" до 2020 года.

Как сообщал УНН, в США создают перспективное оружие для американских войск - электромагнитную рельсовую пушку.