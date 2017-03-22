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З'явилося відео першого пострілу з рельсотрона в США

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Серійна електромагнітна гармата пройшла випробування у ВМС США, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

Такий снаряд не споряджається вибухівкою і завдає ушкоджень цілі за рахунок сили зіткнення.

На відео показаний готовий варіант рельсотрона на стадії випробування перед здачею в експлуатацію.

Зазначається, що для розробників викликом було збереження очності пострілу при надзвичайних швидкостях польоту заряду.

ЗМІ повідомляли, що рельсотронами планують обладнати бойові кораблі класу “Зумвальт” до 2020 року.

Як повідомляв УНН, у США створюють перспективну зброю для американських військ — електромагнітну рейкову гармату.

Українські Національні Новини

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