ВСУ провели успешное испытание отечественных беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На аэродроме вблизи Чернигова рабочая группа военнослужащих во главе с заместителем начальника Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины полковником Владимиром Дмитриевым, проводит испытания отечественного беспилотника "Аист-100", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Свою работу военные ученые начали с проверки функционирования всех систем и агрегатов беспилотного летательного аппарата БПЛА", - говорится в сообщении.
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В отличие от предыдущих разработок, авиационный комплекс "Аист-100" еще малоизвестный и требует тщательного изучения. Однако, по заявлениям производителей, имеет более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задачи по аэроразведка на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров.
"Во время испытательных работ планируем оценить массо-габаритные и аэроэргономичные показатели "Аисты", а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях", - рассказал В.Дмитриев.
Наряду с испытаниями на аэродроме, военные выполняли доподготовку инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в район АТО, где будут обучать операторов другого БПЛА - "Фурия" непосредственно в боевых условиях.
Тренировочные полеты "Фурии" прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре. Следует также отметить, что комплекс А1-С "Фурия" уже прошел "боевое крещение" в районе военных действий и имеет положительные характеристики.