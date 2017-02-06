ЗСУ провели успішні випробування вітчизняних безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На аеродромі поблизу Чернігова робоча група військовослужбовців, на чолі з заступником начальника Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України полковником Володимиром Дмитрієвим, проводить випробування вітчизняного безпілотника “Лелека-100”, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони України.
“Свою роботу військові науковці розпочали з перевірки функціонування всіх систем та агрегатів безпілотного літального апарату БПЛА”, — йдеться у повідомленні.
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На відміну від попередніх розробок, авіаційний комплекс “Лелека-100” ще маловідомий і потребує ретельного вивчення. Проте, за заявами виробників, має більш сучасне авіаційне та радіоелектронне обладнання, виконує завдання з аеророзвідки на більших відстанях та є більш безшумним і невловимим для радарів.
“Під час випробувальних робіт плануємо оцінити масо-габаритні та аероергономічні показники "Лелеки“, а також можливості роботи оператора комплексу в екстремальних умовах”, — розповів В.Дмитрієв.
Поряд з випробуваннями на аеродромі, військові виконували допідготовку інструкторів, які найближчим часом вирушать в район АТО, де навчатимуть операторів іншого БПЛА — “Фурія” безпосередньо в бойових умовах.
Тренувальні польоти “Фурії” пройшли в складних погодних умовах за низької температури. Слід також зазначити, що комплекс А1-С “Фурія” вже пройшов “бойове хрещення” в районі воєнних дій і має позитивні характеристики.