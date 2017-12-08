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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Снять Е.Соболева от должности Президент просил лично - нардеп

Снять Е.Соболева от должности Президент просил лично - нардеп

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Снять Егора Соболева с должности главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Президент просил лично у партнеров по коалиции и у представителей Оппозиционного блока. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил народный депутат Украины Мустафа Найем, сообщает УНН.

"Егор Соболев снят с должности председателя комитета. Это означает, что они фактически открыли сейчас дорогу для того, чтобы аудитор от парламента был назначен тот, кто им выгоден и лояльный человек. Главное, что нужно сказать - это беспрецедентный случай, я не помнит "Помню ситуаций, когда бы сдвигали голову такого очень важного комитета, еще и за политических соображений, не имея никаких оснований и только потому, что этого хочет конкретный человек. этот человек - это не парламент, конкретный человек в зале. это Петр Алексеевич Порошенко , который по моей информации, и я досто ирно это знаю, лично просил и своих партнеров по коалиции и депутатов от оппозиционного блока, снять Егора Соболева. Кроме того, я знаю, что он предлагал Егору Соболеву назначить лояльного ему аудитора - Егор отказал ", - сказал Найем.

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По его мнению, эта ситуация является стратегической системной игрой.

"Сейчас стратегия такая, что бы парламент назначил человека, которая выгодна, а потом президент назначит то, что он захочет, выйдя из этой ситуации победителем и говоря, что я назначил нормального человека, а парламент плохой и разбирайтесь сами. Затем по решению аудита может быть снят председатель антикоррупционного бюро. Это стратегическая системная игра. Сейчас вокруг этого идет вся игра ", - добавил нардеп.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Егора Соболева с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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