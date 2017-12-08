Зняти Є.Соболєва з посади Президент просив особисто – нардеп

"Єгор Соболєв знятий з посади голови комітету. Це означає, що вони фактично відкрили зараз дорогу для того, щоб аудитор від парламенту був призначений той, хто їм вигідний і лояльна людина. Головне, що треба сказати – це безпрецедентний випадок, бо я не пам’ятаю ситуацій, коли б зсували голову такого дуже важливого комітету, ще й за політичних міркувань, не маючи ніяких підстав і тільки тому, що цього хоче конкретна людина. Ця людина – це не парламент, не конкретна людина в залі. Це Петро Олексійович Порошенко, який за моєю інформацією, і я достовірно це знаю, особисто просив і своїх партнерів по коаліції і депутатів від Опозиційного блоку, зняти Єгора Соболєва. Окрім того, я знаю, що він пропонував Єгору Соболєву призначити лояльного йому аудитора – Єгор відмовив", - сказав Найєм.

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На його думку, ця ситуація є стратегічною системною грою.

"Зараз стратегія така, що б парламент призначив людину, яка вигідна, а вже потім президент призначить те, що він захоче, вийшовши з цієї ситуації переможцем і говорячи, що я призначив нормальну людину, а парламент погану і розбирайтесь самі. Потім за рішенням аудиту може бути знятий голова антикорупційного бюро. Це стратегічна системна гра. Зараз навколо цього іде вся гра", - додав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за відкликання Єгора Соболєва з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.