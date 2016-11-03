Найдены следы древнейшей стоянки человека на юге Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Австралийские археологи в одной из пещер горного хребта Флиндерс обнаружили следы стоянки людей 49-тысячелетней давности. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald, передает УНН.
"Можно говорить о том, что здесь жили люди, предки которых пришли в Австралию гораздо раньше и уже освоили значительную часть ее территории", - рассказал археолог Джайлс Хэмм.
Отметим, что ученые были доказательства пребывания древних людей в пустынных регионах Австралии примерно 38000 лет назад.
"Наша находка отбрасывает эту дату минимум на 10 000 лет", - отметил Д. Хэмм.
Среди обнаруженных в пещере артефактов и "свидетельств взаимодействий людей с мегафауна" есть обработанные кости животных и камни, следы использования зерна.