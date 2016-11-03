Найдены следы древнейшей стоянки человека на юге Австралии

"Можно говорить о том, что здесь жили люди, предки которых пришли в Австралию гораздо раньше и уже освоили значительную часть ее территории", - рассказал археолог Джайлс Хэмм.

Отметим, что ученые были доказательства пребывания древних людей в пустынных регионах Австралии примерно 38000 лет назад.

"Наша находка отбрасывает эту дату минимум на 10 000 лет", - отметил Д. Хэмм.

Среди обнаруженных в пещере артефактов и "свидетельств взаимодействий людей с мегафауна" есть обработанные кости животных и камни, следы использования зерна.