Знайдено сліди найдавнішої стоянки людини на півдні Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Австралійські археологи в одній з печер гірського хребта Фліндерс виявили сліди стоянки людей 49-тисячолітньої давності. Про це повідомила газета The Sydney Morning Herald, передає УНН.
“Можна говорити про те, що тут жили люди, предки яких прийшли в Австралію набагато раніше і вже освоїли значну частину її території”, — розповів археолог Джайлс Хемм.
Зазначимо, що вчені мали докази перебування древніх людей в пустельних регіонах Австралії приблизно 38 тисяч років тому.
“Наша знахідка відкидає цю дату щонайменше на 10 тисяч років”, — зазначив Д. Хемм.
Серед виявлених у печері артефактів і “свідоцтв взаємодій людей з мегафауна” є оброблені кістки тварин і каміння, сліди використання зерна.