СМИ: США закроют российские дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. США закрывают два дипломатических представительства РФ, которые используются с целью разведки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, передает УНН.
Сообщается, что США запретят доступ российским дипломатам в представительства в штате Мэриленд и Нью-Йорке с полудня пятницы.
Американские власти также высылают из страны 35 российских дипломатов в течение 72 часов.
Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.
Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.