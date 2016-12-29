ЗМІ: США закриє російські дипмісії в Меріленді і Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. США закривають два дипломатичних представництва РФ, які використовуються з метою розвідки. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням з посиланням на представника американської адміністрації, передає УНН.
Повідомляється, що США заборонять доступ російським дипломатам до представництв в штаті Меріленд і Нью-Йорку з полудня п'ятниці.
Американська влада також вишле з країни 35 російських дипломатів протягом 72 годин.
Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.
Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ.