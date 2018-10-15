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СМИ: посольство США в Австралии случайно разослало приглашения на несуществующую вечеринку

СМИ: посольство США в Австралии случайно разослало приглашения на несуществующую вечеринку

Киев  •  УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Посольство США в Канберре принесло извинения за ложную рассылку приглашений на пижамную вечеринку. Об этом сообщил национальный телеканал SBS, информирует УНН.

Согласно сообщению, отправленному посольством Соединенных Штатов, рассылка, приглашавшая на пижамную вечеринку с котами, была случайно отправлена стажером посольства при тестировании системы массовой рассылки электронных писем. В самом сообщении текста не было, в заголовке была обозначена тема “Встреча”, а в теле письма — фотография кота в синей пижаме с тарелкой печенья.

Точно не известно, сколько именно получателей было у письма, но советник дипмиссии США в Австралии Гэвин Сандвелл принес свои извинения всем, получившим приглашение на несуществующую вечеринку: “Жаль разочаровывать всех, кто надеялся посетить вечеринку „Cat pajama-jam“, однако такое событие — лежит за пределами наших скромных возможностей, — было написано в письме, последовавшем за ошибочным приглашением. — Это была ошибка одного из наших новых сотрудников, тестировавшего новую систему массовой рассылки”.

Сандвелл пообещал, что контроль за операциями массовой рассылки будет значительно усилен, дабы избежать подобных инцидентов в будущем.

The US embassy in Australia accidentally sent out a cat photo instead of a meeting invite. https://t.co/NOHLA8RbjJ pic.twitter.com/NfqebepiIE

— Josh Taylor (@joshgnosis) 15 октября 2018

Кот с фотографии, в отличие от приглашения на вечеринку, был вполне реальным. Это Джоуи, у него есть аккаунт в Instagram, который ведет его хозяйка — Дженнифер Стюарт, живущая в Мельбурне. На ее фотографиях Джоуи часто позирует в костюмах, среди которых и синий костюм Куки-монстра. В нем кот запечатлен на приглашении посольства США в Австралии.

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