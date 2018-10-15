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ЗМІ: посольство США в Австралії випадково розіслало запрошення на неіснуючу вечірку

ЗМІ: посольство США в Австралії випадково розіслало запрошення на неіснуючу вечірку

Київ • УНН

 • 11335 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Посольство США в Канберрі принесло вибачення за помилкову розсилку запрошень на піжамну вечірку. Про це повідомив національний телеканал SBS, інформує УНН.

Згідно з повідомленням, надісланим посольством Сполучених Штатів, розсилка, яка запрошує на піжамну вечірку з котами, була випадково відправлена стажером посольства при тестуванні системи масової розсилки електронних листів. У самому повідомленні тексту не було, в заголовку була позначена тема “Зустріч”, а в тілі листа — фотографія кота в синій піжамі з тарілкою печива.

Точно не відомо, скільки саме одержувачів було у листа, але радник дипмісії США в Австралії Гевін Сандвеллом приніс свої вибачення всім, хто отримав запрошення на неіснуючу вечірку: “Шкода розчаровувати всіх, хто сподівався відвідати вечірку „Cat pajama-jam“, однак така подія — лежить за межами наших скромних можливостей, — було написано в листі, що слідував за помилковим запрошенням. — Це була помилка одного з наших нових співробітників, який тестував нову систему масової розсилки”.

Сандвелл пообіцяв, що контроль за операціями масової розсилки буде значно посилений, щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому.

The US embassy in Australia accidentally sent out a cat photo instead of a meeting invite. https://t.co/NOHLA8RbjJ pic.twitter.com/NfqebepiIE

— Josh Taylor (@joshgnosis) 15 жовтня 2018 р.

Кіт з фотографії, на відміну від запрошення на вечірку, був цілком реальним. Це Джоуї, у нього є аккаунт в Instagram, який веде його господиня — Дженніфер Стюарт, яка живе в Мельбурні. На її світлинах Джоуї часто позує в костюмах, серед яких і синій костюм Кукі-монстра. У ньому кіт зафіксований на запрошенні посольства США в Австралії.

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