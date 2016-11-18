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Злоумышленника из России арестовали за разбой в Ровно

Злоумышленника из России арестовали за разбой в Ровно

Киев • УНН

 • 10500 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители арестовали уроженца Российской Федерации за разбойные нападения и кражи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Так, в октябре этого года, трое злоумышленников напали на двух жителей города Ровно. Сначала преступники избили мужчину и отобрали у него мобильный телефон, сняли куртку и даже ботинки.

После этого, злоумышленники вломились в квартиру 22-летней знакомой пострадавшего и, угрожая ножом, потребовали денег. Нападавшие забрали из квартиры три ноутбука, утюг, золотую цепочку с кулоном, зарядное устройство, духи и дорожную сумку. Все награбленное принадлежит хозяйке и еще трем девушкам-студенткам, которые в тот день отсутствовали.

Полицейские открыли два уголовных производства по ч.2 ст.186 (грабеж) и по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили личность одного из преступников. Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Российской Федерации, зарегистрированный в Здолбуновском районе, однако проживающий у своих товарищей в Киеве. Он уже находился на скамье подсудимых за совершение грабежа и кражи с проникновением в помещение, за что отсидел в колонии более четырех лет.

Ему сообщено о подозрении в совершении обоих уголовных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Согласно санкции статьи мужчину ждет очередной тюремный двенадцатилетний срок.

Следственные действия продолжаются.

 

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