Злоумышленника из России арестовали за разбой в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители арестовали уроженца Российской Федерации за разбойные нападения и кражи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Так, в октябре этого года, трое злоумышленников напали на двух жителей города Ровно. Сначала преступники избили мужчину и отобрали у него мобильный телефон, сняли куртку и даже ботинки.
После этого, злоумышленники вломились в квартиру 22-летней знакомой пострадавшего и, угрожая ножом, потребовали денег. Нападавшие забрали из квартиры три ноутбука, утюг, золотую цепочку с кулоном, зарядное устройство, духи и дорожную сумку. Все награбленное принадлежит хозяйке и еще трем девушкам-студенткам, которые в тот день отсутствовали.
Полицейские открыли два уголовных производства по ч.2 ст.186 (грабеж) и по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители установили личность одного из преступников. Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Российской Федерации, зарегистрированный в Здолбуновском районе, однако проживающий у своих товарищей в Киеве. Он уже находился на скамье подсудимых за совершение грабежа и кражи с проникновением в помещение, за что отсидел в колонии более четырех лет.
Ему сообщено о подозрении в совершении обоих уголовных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Согласно санкции статьи мужчину ждет очередной тюремный двенадцатилетний срок.
Следственные действия продолжаются.