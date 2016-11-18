Зловмисника з Росії заарештували за розбій у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці заарештували уродженця Російської Федерації за розбійні напади та крадіжки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Так, у жовтні цього року, троє зловмисників напали на двох жителів міста Рівне. Спочатку злочинці побили чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон, зняли куртку і навіть черевики.
Після цього, зловмисники вломились до квартири 22-річної знайомої постраждалого і, погрожуючи ножем, почали вимагати грошей. Нападники забрали з помешкання три ноутбуки, праску, золотий ланцюжок з кулоном, зарядний пристрій, парфуми та дорожню сумку. Усе награбоване належить господині та ще трьом дівчатам-студенткам, які того дня були відсутні.
Поліцейські відкрили два кримінальні провадження за ч.2 ст.186 (грабіж), та за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановили особу одного зі злочинців. Зловмисником виявився 24-річний уродженець Російської Федерації, який зареєстрований у Здолбунівському районі, втім проживає у своїх товаришів у Рівному. Він уже перебував на лаві підсудних за скоєння грабежу та крадіжки з проникненням у приміщення, за що відсидів у колонії понад чотири роки.
Йому повідомлено про підозру у скоєнні обох кримінальних правопорушень та обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою
Відповідно до санкції статті на чоловіка чекає черговий тюремний дванадцятирічний строк.
Слідчі дії тривають.