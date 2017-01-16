Злоумышленника, который забил до смерти пассажира поезда задержали в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Днепропетровской области оперативники задержали злоумышленника, который забил до смерти пассажира электропоезда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Тело пострадавшего с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы обнаружили 9 января между сиденьями в вагоне электропоезда сообщением "Лозовая - Синельниково".
Сотрудники полиции установили, что в тот день 58-летний пенсионер, житель г. Павлограда ехал домой в 4-м вагоне указанного электропоезда. На станции Варваровка в пустой вагон подсел еще один пассажир - 25-летний житель Юрьевского района, который недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Воспользовавшись ситуацией, вор задумал ограбить одинокого попутчика, напал на него и нанес пенсионеру множественные удары руками и ногами по голове и телу. Когда пострадавший потерял сознание, мужчина вытащил у него 160 гривен и забрал мобильный телефон. Дождавшись прибытия поезда на станцию Павлоград-1, злоумышленник пошел в направлении города, где заложил мобильный в ломбард.
Тело обнаружила дежурная железнодорожной станции на конечной остановке и сообщила о преступлении в полицию. Полиция уже через несколько дней задержала подозреваемого в жестоком избиении.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.