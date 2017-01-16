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Зловмисника, який забив до смерті пасажира поїзда, затримали на Дніпропетровщині

Зловмисника, який забив до смерті пасажира поїзда, затримали на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 7838 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. На Дніпропетровщині оперативники затримали зловмисника, який забив до смерті пасажира електропоїзда. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Тіло потерпілого з тілесними ушкодженнями у виді закритої черепно-мозкової травми було виявлено 9 січня між сидіннями у вагоні електропоїзда сполученням “Лозова — Синельникове”.

Співробітники поліції встановили, що того дня 58-річний пенсіонер, житель м. Павлограда їхав додому у 4-му вагоні вказаного електропоїзда. На станції Варварівка до пустого вагону підсів ще один пасажир — 25-річний мешканець Юр’ївського району, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за грабіж. Скориставшись ситуацією, злодій задумав пограбувати одинокого попутника, напав на нього та завдав пенсіонеру численних ударів руками та ногами по голові і тілу. Коли потерпілий знепритомнів, чоловік витягнув у нього 160 гривень та забрав мобільний телефон. Дочекавшись прибуття потягу на станцію Павлоград-1, зловмисник пішов у напрямку у міста, де заклав мобільний у ломбард.

Тіло виявила чергова залізничної станції на кінцевій зупинці та повідомила про злочин в поліцію. Поліція вже за кілька днів затримала підозрюваного у жорстокому побитті.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Злочин передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

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