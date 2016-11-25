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Злоумышленника, который требовал от женщины выкуп за возвращение дочери, арестовали в Ровенской области

Киев • УНН

 • 7699 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Полиция райцентра Здолбунов на горячем поймала вымогателя выкупа за 10-летнюю девочку. Об этом корреспонденту УНН сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

Злоумышленника, который требовал от женщины выкуп за возвращение дочери, арестовали в Ровенской области

О похищении дочери сообщила женщина, которая заявила - вымогатели предупредили - без выкупа живой ребенка не увидит.

Вымогателем оказался 22-летний местный житель, который понял, что натворил, когда протрезвел. Выпивший отобрал у девочки мобильный телефон, приказал ребенку позвонить матери, у которой требовал выкуп в размере 2 тыс. гривен. Женщина сказала, что может дать 300 гривен.

Похититель согласился, а когда ребенок поднялась в квартиру за деньгами, женщина вызвала полицию. Правоохранители задержали злоумышленника, который, как выяснилось, уже имел проблемы с законом.

Парню сообщили о подозрении в совершенных уголовных правонарушениях по части 1 статьи 186 (грабеж) и по части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Теперь за содеянное ему грозит до семи лет заключения.

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